КП «Тернопільводоканал» продовжує планові роботи з промивання міських водопровідних мереж. Наступний етап робіт запланований на 18 червня та охопить мікрорайони «Дружба», «Кутківці» і «Пронятин».

У зв’язку з проведенням промивки 18 червня з 09:00 до 18:00 вода до житлових будинків у зазначених мікрорайонах подаватиметься з пониженим тиском.

Під час виконання робіт також можливе тимчасове погіршення якості води, зокрема зміна її кольору або поява осаду. Це пов’язано з технологічним процесом очищення мереж і не становить загрози для здоров’я споживачів.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно подбати про необхідний запас води.

Промивання водопровідних мереж проводиться з метою покращення якості водопостачання та підтримання належного санітарно-технічного стану мереж.

Такі роботи уже проведені на масивах «Східний» і «Сонячний», а також в мікрорайонах «Канада» і «Північний».