В Україні з 26 червня набули чинності нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування для поповнення банківських карток і переказу коштів.

Відтепер для підтвердження таких операцій користувач повинен вказати номер мобільного телефону. Після цього на нього надходитиме одноразовий код у SMS або через автоматичний телефонний дзвінок. Без підтвердження виконати платіж буде неможливо. Нові вимоги передбачені постановою Національного банку України.

Після проведення операції у квитанції також відображатиметься повний номер мобільного телефону платника.

Водночас нові правила не поширюються на низку платежів. Додаткове підтвердження не потрібне під час сплати податків, зборів і штрафів, адміністративних послуг, житлово-комунальних послуг, послуг фіксованого телефонного зв’язку, телебачення, інтернету та охорони. Також без авторизації можна оплачувати залізничні квитки, проїзд у міському та приміському транспорті й поповнювати транспортні картки.

Окремий виняток діє для поповнення мобільного рахунку. Без додаткового підтвердження дозволено внести до 500 грн на місяць для одного номера телефону. Після перевищення цього ліміту підтвердження операції стане обов’язковим.