Діловий стиль сьогодні дедалі частіше поєднує строгість і комфорт. Класичний піджак і вузька спідниця-олівець поступово відходять на другий план, поступаючись місцем трикотажним комплектам, які виглядають не менш елегантно, але при цьому не сковують рухів протягом робочого дня. Саме тому багато жінок звертають увагу на магазин одягу жіночого Twice, де представлено широкий вибір моделей для створення офісного луку без втрати індивідуальності. Головне – правильно підібрати фасон, колір і аксесуари, щоб трикотаж «читався» як частина ділового гардеробу, а не домашнього.

Чому трикотажний костюм підходить для офісу

Головна перевага такого комплекту – універсальність крою. Жіночий трикотажний костюм з спідницею добре тримає форму, не мнеться протягом дня і водночас дозволяє шкірі «дихати» завдяки натуральним волокнам у складі полотна. На відміну від тканинних костюмів, трикотаж еластичний, тому в ньому зручно сидіти на нарадах, пересуватися містом чи проводити цілий день у переговорах. Щільна в’язка середньої щільності виглядає структурованою і приховує зайві акценти на фігурі, а спідниця міді довжини додає образу стриманої жіночності. Крім того, такий комплект легко адаптувати під сезон: влітку достатньо легкої блузи під низ, а восени й взимку – тонкого пальта чи класичного плаща поверх костюма.

Як обрати правильний відтінок і крій

Для офісного дрес-коду краще віддавати перевагу нейтральній палітрі – чорному, сірому, бежевому, шоколадному чи молочному. Ці кольори легко комбінуються між собою та з іншими елементами гардеробу, а також виглядають доречно на будь-якому заході чи важливій зустрічі. Важливо звертати увагу на посадку: занадто вільний силует може «загубити» лінію тіла, тоді як надто приталений – обмежувати рух. Оптимальний варіант – напівприлеглий верх та спідниця трапецієподібного або прямого крою з невеликим розрізом. Такий баланс форм дозволяє виглядати охайно навіть після довгого робочого дня, коли на строгіший одяг просто не залишається сил.

Аксесуари та деталі, що завершують образ

Щоб трикотажний комплект остаточно перетворився на діловий, варто продумати додаткові елементи:

тонкий шкіряний пасок для акценту на талії;

лаконічні лофери або туфлі на невисокому підборі;

структурована сумка середнього розміру;

мінімалістичні прикраси без зайвого блиску;

легкий жакет або кардиган про запас на прохолодну погоду в офісі.

Такі деталі підкреслюють охайність образу і додають йому завершеності, не перевантажуючи загальний вигляд. Не менш важливою є й акуратна зачіска чи макіяж у природних тонах – вони гармонійно доповнюють стриманість всього ансамблю.

Де шукати якісні моделі

Знайти вдалий трикотажний комплект простіше, коли асортимент регулярно оновлюється, а розмірна сітка охоплює різні типи фігур. Український бренд Twice пропонує саме такі рішення: моделі виготовлені з якісного трикотажу, добре тримають форму після прання і підходять як для щоденних справ, так і для важливих зустрічей. Рекомендуємо звернути увагу на цей бренд тим, хто шукає баланс між стриманою елегантністю та практичністю на кожен день, адже колекції оновлюються регулярно і завжди містять актуальні фасони.

Діловий образ більше не означає жертвувати комфортом. Трикотажний костюм зі спідницею – рішення, яке однаково добре працює в переговорній кімнаті та в ритмі міського життя.