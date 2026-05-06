У березні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 23 515 грн, що на 14,0% більше, ніж у попередньому місяці, та становить 77,5% відповідного показника по Україні (30 356 грн).

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 38 161 грн. Це – у 1,6 раза більше за середній показник по області та у 4,4 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8 647 грн).

Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 46,4% середнього показника по області – і становили 10 900 грн.

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах області становила 25,0 млн грн. Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,3 млн грн, що становить 65,1% від загальної суми.