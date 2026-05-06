Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео сутички між військовослужбовцем ТЦК та жінкою.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Поліцейські встановили, що подія сталася вранці 6 травня на вулиці Миру в Тернополі.

“Під час здійснення заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який порушив вимоги військово-облікового законодавства (ст. 210 КУпАП), та намагалися забезпечити його доставлення до ТЦК.

У цей час його дружина порушника вчинила сварку з військовослужбовцем ТЦК, унаслідок чого між ними виникла сутичка”, — розповіли в поліції.

У результаті до травмпункту за медичною допомогою звернулися обидва учасники інциденту: військовослужбовець ТЦК та жінка.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

“Після встановлення всіх обставин події буде надано правову кваліфікацію”, – зазначили в поліції.