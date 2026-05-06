30 життів — від початку року. Саме стільки людей уже загинули на Тернопільщині внаслідок пожеж. Чергова трагедія сталася 5 травня у селі Дибще Козівської громади: пожежа в житловому будинку забрала життя жінки.

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу на вул. Бережанській до Служби порятунку надійшло о 13:00. До місця події прибули рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Горів житловий будинок на площі близько 25 м². Вогонь знищив підлогове перекриття та речі домашнього вжитку, пошкодив будівлю й майно. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення вогню та врятувати будинок.

На жаль, під час пожежі загинула власниця помешкання — жінка 1944 року народження.

Ця трагедія знову нагадує: у житловому секторі смертельну небезпеку становить не лише полум’я. Дим, висока температура та токсичні продукти горіння можуть позбавити людину шансів на порятунок за лічені хвилини.

Особливо вразливими під час пожеж є люди старшого віку, а також ті, хто проживає самостійно.

Щоб запобігти трагедії:

▪️ не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади, обігрівачі, плити та свічки;

▪️ не користуйтеся несправною електропроводкою;

▪️ не перевантажуйте електромережу;

▪️ дотримуйтеся правил безпеки під час користування пічним опаленням;

▪️ подбайте про безпеку літніх людей і тих, хто проживає самостійно;

▪️ встановіть у помешканні автономний пожежний сповіщувач.

Пожежа може початися з необережності, несправного приладу чи залишеного без нагляду джерела вогню. Але її наслідки можуть бути незворотними.

У разі небезпеки телефонуйте 101.