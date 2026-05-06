На Тернопільщині за позовом прокуратури знесуть об’єкт, незаконно побудований біля річки Збруч.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокурора щодо розірвання договору сервітуту та демонтажу капітальної споруди у селищі Гусятин. Її звели з порушенням екологічного та земельного законодавства.

Прокурори встановили, що у лютому 2023 року Гусятинська селищна рада та приватний підприємець уклали угоду для розміщення малої архітектурної форми. Однак замість легкого кіоску з’явився повноцінний відпочинковий комплекс.

Забудову розгорнули безпосередньо у прибережній захисній смузі річки Збруч, де закон забороняє будь-яке будівництво. Замість заявленого об’єкта відповідач спорудив одноповерхову будівлю з армованим фундаментом, цегляними стінами та залізобетонним поясом. Такі конструкції неможливо перемістити без їхнього руйнування, що підтверджує незаконність робіт на захищених землях.

Суд підтримав позицію прокуратури, визнавши, що відповідач використовував територію з порушенням спеціального режиму. Згідно з рішенням договір сервітуту має бути розірвано, а підприємця зобов’язано демонтувати споруду та привести ділянку у належний стан.

Рішення суду ще не вступило у законну силу.