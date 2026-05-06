Другий день освітньо-наукового проєкту «Наука у партнерстві» у Західноукраїнському національному університеті був насиченим новими знаннями, знайомствами та практичним досвідом. Саме цього дня розпочався дослідницький етап «Жива наука», який відкрив для ліцеїстів можливість безпосереднього занурення у світ експериментів.

Учасники відвідали навчальну лабораторію аграрних та харчових технологій якості сировини та готової продукції при кафедрі агробіотехнологій, де ознайомилися з сучасними підходами до дослідження якості ресурсів і продукції.

З вітальним словом до ліцеїстів звернулися завідувач кафедри агробіотехнологій, доктор с.-г. наук, професор Антін Шувар, завідувач кафедри екології та охорони здоров’я, канд. екон. наук Леонід Бицюра, завідувач лабораторії Світлана Станіславчук. Вони наголосили на важливості розвитку сучасних аграрних технологій, екологічної безпеки та збереження здоров’я, а також окреслили широкі можливості для молоді у сфері науки та професійного зростання.

Особливу зацікавленість викликала практична частина. Завідувач лабораторії Світлана Станіславчук, к.х.н., доцент Тарас Мандзій та інженер І категорії, Ph.D Тетяна Грохольська провели для учнів дослідження якості води методом титрування. Ліцеїсти долучилися до безпосереднього виконання аналізів, отримали нові знання та відчули себе справжніми дослідниками.

До заходу також долучилася к.е.н., доцент кафедри аудиту, заступник директора ННЦК Марія Шестерняк – координатор освітньо-наукового проєкту «Наука у партнерстві» від ЗУНУ, яка підтримала учасників та підкреслила важливість практичного компоненту в реалізації ініціативи.

Дослідницький етап «Жива наука» продемонстрував, що наука – це не лише теоретичні знання, а передусім захопливий процес відкриттів, який формує критичне мислення, практичні навички та інтерес до пізнання світу.