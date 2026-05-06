14 червня у світі відзначатимуть Всесвітній день донора крові. З цієї нагоди Тернопільський обласний центр служби крові готує благодійну ініціативу «Подякуй донору» та запрошує до співпраці представників бізнесу, брендів, закладів і підприємців Тернопільщини.

У центрі крові наголошують: цього дня хочуть не просто привітати донорів, а щиро подякувати людям, які роками безоплатно здають кров та рятують життя.

Підприємства та компанії можуть долучитися до ініціативи у форматі партнерської або спонсорської допомоги. Йдеться про подарунки для донорів, сертифікати, продукцію, сувеніри або інші приємні відзнаки, які допоможуть зробити цей день особливим для людей, що щодня підтримують донорський рух.

У Тернопільському центрі крові зазначають, що готові висвітлювати участь партнерів у соціальних мережах, фото- та відеоматеріалах заходу, а також публічно дякувати компаніям, які підтримують важливі суспільні ініціативи.

«Донори – це люди, які безоплатно віддають частинку себе заради порятунку інших. У цей день ми хочемо створити для них особливу атмосферу вдячності та показати, наскільки важливим є їхній внесок», – зазначають у центрі крові.

Охочих долучитися до благодійної ініціативи закликають звертатися за деталями співпраці до координаторки заходу: Олена Формазюк – 096 515 89 18.