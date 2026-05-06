12 тернополян, чиї оселі постраждали внаслідок дронової атаки 1 травня 2026 року, отримають одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Згідно з рішенням, десять мешканців Тернопільської міської територіальної громади, чиє житло зазнало пошкоджень 1 травня 2026 року, отримають по 5 тис. грн, ще двом – буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі по 10 тис. грн.

Для отримання коштів власникам (або одному зі співвласників) постраждалої квартири чи житлового будинку необхідно до 1 липня 2026 року подати заяву на ім’я міського голови у відділ звернень та контролю документообігу за адресою вул. Листопадова, 6. До заяви слід додати:

копію документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно (з Державного реєстру речових прав);

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізити особистого банківського рахунку.

Рішення прийнято з урахуванням висновків комісії з обстеження пошкоджених об’єктів та на виконання рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Зазначимо, що жителі громади, чиї оселі постраждали внаслідок дронової атаки, зможуть отримати основну грошову компенсацію в межах державної програми «єВідновлення», а виплата з місцевого бюджету є додатковою підтримкою до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.