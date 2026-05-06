Гермаківський дендрологічний парк (Іване-Пустенська громада Чортківського району) – рукотворне диво серед подільських краєвидів.

Памʼятка садово-паркового мистецтва розташована в мальовничому куточку Поділля – у межиріччі Збруча та Дністра, на північно-західній околиці села Гермаківка, в урочищі «Дача Романського».

Започаткував парк ще за австрійських часів власник маєтку в Гермаківці граф Блюхер де Вальштадт. Із різних кінців світу він завіз у подільське село понад 330 видів дерев і чагарників. А дендропарк на місці старого маєтку заклав у 1956 році заслужений лісівник України Микола Дейнека.

На 56 гектарах розкинулися зелені масиви дендрарію, в якому зібрано понад дві тисячі видів і форм деревних та чагарникових порід екзотів, розбито площу на секції та ділянки, оформлено та впорядковано алеї, створено групи дерев, закладено розарій, розбито квітники.

Цьому передувала важка праця. Адже тоді не було сучасної техніки. Тож, як розповідає старша наукова співробітниця відділу природи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Леся Сута, на звичайних підводах працівники лісництва перевозили з навколишніх урочищ («Залісся», «Кудринці», «Гай») уже дорослі дерева віком 10-15 років. За неймовірно короткий термін – лише за 20 днів – було висаджено понад 2600 дерев та кущів.

«Гордістю парку була колекція хвойних – понад 200 видів, де поруч із місцевими ялинами величаво стоять гімалайські та ліванські кедри, сріблясті ялини, стрункі модрини європейські та рідкісна сосна Веймутова.

Територія стала прихистком для рослин, що бачили ще динозаврів, як-от легендарне гінкго дволопатеве – в країнах Азії цю рослину вважають священною. Серед заповідних мешканців – тис ягідний, модрина польська та дуб австрійський. Свого часу окрасою парку були величезні розарії, де зростало понад 80 сортів троянд, а поруч із ними – ділянки з лікарськими травами: від пахучої рути до цілющої валеріани. Особливої уваги заслуговує верба Тараса Шевченка, вирощена з гілочки, привезеної з місця заслання Кобзаря.

Більшість дерев парку мають свою історію, адже були посаджені відомими діячами чи іноземними делегаціями», – зазначає пані Леся.

У минулому Гермаківський дендропарк був потужним науковим центром. Тут працювала оранжерея з колекцією із 120 видів кактусів, діяв музей лісу…

Наразі, в дендропарку представлені 248 видів і 75 деревовидних форм, із них 7 гібридних дерев, кущів та ліан. Нині на його території росте понад 1500 різноманітних порід дерев та чагарників. Основну частину колекції становлять хвойні породи, представлені 200 видами. А також тут росте тюльпанове дерево, пірамідальний кипарис, голубий каліфорнійський кипарис, тис, бархат японський та багато інших, небачених раніше на Поділлі, рослин.

На території дендропарку можна натрапити й на унікальні рослини, занесені до природоохоронної Червоної Книги України: ясен білоцвітий, модрина польська, сосна кедрова європейська, сосна Станкевича, дуб австрійський, жостір фарбувальний, верба туполиста, коркичка периста, бузок східнокарпатський, тис ягідний.

Важливою ботанічною пам’яткою природи місцевого значення, що зростає в дендропарку, є Гермаківський скельний дуб. Це дерево, вік якого складає понад 150 років, діаметром понад 80 см є унікальним у науково-пізнавальному та естетичному значеннях.

Хоча сьогодні парк чекає на нового дбайливого господаря, він залишається унікальним генофондом рослинності. Це місце, де природа поєднується з науковими досягненнями та історією. Де затишно, гарно, цікаво…

