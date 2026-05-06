У Кременці відбулося щорічне травневе «Свято роялю». Захід організовував Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького.

Подія зібрала різнопланових митців регіону – викладачів та студентів Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, Рівненського державного педагогічного університету, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Кременецької школи мистецтв ім. Михайла Вериківського, колектив ансамблю “Любисток”, гостей з фахового медичного коледжу ім. Арсена Річинського.

Імпрезу присвятили Дню Європи. Тож не випадково під час концерту твори європейських композиторів перепліталися із українськими мелодіями.

Як розповіла директорка музею Тамара Сеніна, традиція “Свята Роялю” пов’язана із постаттю польської письменниці та громадської діячки в еміграції – Марії Данілевич, яка свого часу подарувала музею цей музичний інструмент.