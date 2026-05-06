В етнопарку «Агроленд» на Тернопільщині відбудеться Національний фестиваль молока «Фест молоко 2026»
31 травня 2026 року в етнопарку сімейних вражень “Агроленд” відбудеться масштабна подія, яка об’єднає виробників, поціновувачів якісної продукції та всіх, хто цінує українські традиції – Національний фестиваль молока “Фест молоко 2026”.
Протягом дня, з 11:00 до 19:00, гості фестивалю зможуть зануритися у світ молочної культури України від її витоків до сучасних інновацій. Захід організовано “Агролендом” та АПС у співпраці зі Спілкою молочних підприємств України з метою популяризації якісної продукції вітчизняних виробників та розвитку гастрономічного туризму.
Що чекає на гостей?
Фестиваль поєднає одразу кілька тематичних просторів:
Розважально-концертна програма
Жива музика та виступи народних колективів створять автентичну етно-атмосферу, об’єднавши локальні традиції та сучасне звучання.
Виставково-ярмаркова зона
Крафтові виробники представлять свою продукцію, проведуть дегустації та відкриють гостям нові смаки українського молока.
Дитячий простір
Майстер-класи, аніматори, художні активності та казкові історії перетворять фестиваль на справжню пригоду для наймолодших відвідувачів.
Емоційні інтерактиви
Гості зможуть взяти участь у дегустаціях молока різних порід корів (Джерсей та Голштин), спробувати себе у доїнні, виготовленні масла та сиру, а також долучитися до веселих конкурсів і квестів.
Кулінарний майстер-клас
Спеціальний гість фестивалю Євген Клопотенко проведе авторський майстер-клас із приготування страв на основі молока та пригостить усіх охочих.
Фудкорти та сувеніри
Відвідувачі зможуть насолодитися кавою, випічкою та різноманітними локальними смаколиками, а також придбати пам’ятні сувеніри.
Освітньо-пізнавальна зона
Експозиція “Від Трипілля до сьогодення” представить історію молочної культури через унікальні експонати та VR-мандрівку трипільським селом.
Знайомство зі світовими породами корів
Гості дізнаються більше про різні породи, їх раціон та сучасні технології у тваринництві.
Панельна дискусія
Експерти галузі обговорять майбутнє молочної індустрії України в умовах євроінтеграції, питання якості продукції та боротьби з фальсифікацією.
Благодійна складова
Фестиваль має і важливу соціальну місію: упродовж заходу працюватимуть волонтери Благодійного фонду “Покрова”, які збиратимуть кошти на підтримку 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” НГУ.