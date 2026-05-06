31 травня 2026 року в етнопарку сімейних вражень “Агроленд” відбудеться масштабна подія, яка об’єднає виробників, поціновувачів якісної продукції та всіх, хто цінує українські традиції – Національний фестиваль молока “Фест молоко 2026”.

Протягом дня, з 11:00 до 19:00, гості фестивалю зможуть зануритися у світ молочної культури України від її витоків до сучасних інновацій. Захід організовано “Агролендом” та АПС у співпраці зі Спілкою молочних підприємств України з метою популяризації якісної продукції вітчизняних виробників та розвитку гастрономічного туризму.

Що чекає на гостей?

Фестиваль поєднає одразу кілька тематичних просторів:

Розважально-концертна програма

Жива музика та виступи народних колективів створять автентичну етно-атмосферу, об’єднавши локальні традиції та сучасне звучання.

Виставково-ярмаркова зона

Крафтові виробники представлять свою продукцію, проведуть дегустації та відкриють гостям нові смаки українського молока.

Дитячий простір

Майстер-класи, аніматори, художні активності та казкові історії перетворять фестиваль на справжню пригоду для наймолодших відвідувачів.

Емоційні інтерактиви

Гості зможуть взяти участь у дегустаціях молока різних порід корів (Джерсей та Голштин), спробувати себе у доїнні, виготовленні масла та сиру, а також долучитися до веселих конкурсів і квестів.

Кулінарний майстер-клас

Спеціальний гість фестивалю Євген Клопотенко проведе авторський майстер-клас із приготування страв на основі молока та пригостить усіх охочих.

Фудкорти та сувеніри

Відвідувачі зможуть насолодитися кавою, випічкою та різноманітними локальними смаколиками, а також придбати пам’ятні сувеніри.

Освітньо-пізнавальна зона

Експозиція “Від Трипілля до сьогодення” представить історію молочної культури через унікальні експонати та VR-мандрівку трипільським селом.

Знайомство зі світовими породами корів

Гості дізнаються більше про різні породи, їх раціон та сучасні технології у тваринництві.

Панельна дискусія

Експерти галузі обговорять майбутнє молочної індустрії України в умовах євроінтеграції, питання якості продукції та боротьби з фальсифікацією.

Благодійна складова

Фестиваль має і важливу соціальну місію: упродовж заходу працюватимуть волонтери Благодійного фонду “Покрова”, які збиратимуть кошти на підтримку 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” НГУ.