Перемога молоді ЗУНУ на всеукраїнській арені
2-3 травня відбувся Чемпіонат України серед спортсменів вікової категорії U20, який зібрав найсильніших представників молодіжного спорту з усієї країни.
Студенти Західноукраїнського національного університету вкотре підтвердили високий рівень підготовки та продемонстрували гідні результати у запеклій боротьбі.
За підсумками змагань, срібну медаль виборов студент факультету економіки та управління Назар Бабінський.
Бронзові нагороди здобули представники соціально-гуманітарного факультету Юрій Радик, Максим Радик, Ілля Лукянчук, а також студент факультету фінансів та обліку Нікіта Квасецький.
