Уже понад 340 тисяч українців подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+. А 34 тисячі встигли пройти обстеження. Водночас в уряді повідомили про зміни в ініціативі, які мають зробити її простішою для користувачів.

Про що йдеться, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Зміни в програмі

Уряд ухвалив низку змін до програми Скринінг здоров’я 40+, які покликані зробити зручнішою участь у ній. Зокрема, скасували прив’язку до дня народження. Адже раніше подати заяву на участь у скринінгу можна було лише після 30 днів від дня народження. Навіть якщо людині станом на 1 січня 2026-го вже виповнилося 40 або більше років, запрошення їй однаково приходило лише через місяць після уродин.

Тепер же чиновники обіцяють, що українці від 40 і старше не муситимуть чекати конкретної дати, а зможуть подати заяву у зручний для себе час.

Також має змінитися і термін використання 2 тисяч гривень, виділених на скринінг. Після зарахування цих грошей на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, аби оплатити послугу. Якщо кошти не використають за цей час, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали виплату раніше, зможуть використати гроші до кінця червня цього року.

Усі ці оновлення мають запрацювати після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і Порталу Дія.

Виплатили майже 600 млн

Від січня цього року вже понад 34 тисячі українців віком 40+ пройшли скринінг. Понад 340 тисяч – подали заявки на участь. За цей час людям виплатили понад 588 млн грн підтримки. Послуга скринінгу доступна у близько 2 тисячах медзакладів по всій країні.

Скринінг здоров’я 40+ – це національна програма для українців та українок від 40 років і старше. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров’я.

Як записатися на скринінг

Щоб потрапити на скринінг, потрібно отримати запрошення у застосунку Дія. Наразі воно ще приходить через 30 днів після дня народження, але коли анонсовані зміни вступлять у силу, конкретної дати чекати буде не потрібно.

Після схвалення запрошення потрібно отримати Дія.Картку для нарахування коштів та дочекатися, поки прийдуть гроші. Далі обрати заклад охорони здоров’я для проходження скринінгу.

Якщо немає Дії чи смартфону, потрібно звернутися до відділення ПриватБанку та оформити фізичну пластикову картку зі спеціальним рахунком. Після цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу для активації участі у програмі.