У січні-квітні цього року економіка Тернопільщини демонструє стійку позитивну динаміку, що безпосередньо позначилося на податкових надходженнях. До бюджетів усіх рівнів мобілізовано 7 млрд 367,3 млн грн платежів.

Планові показники виконано на 102,9%, що дало змогу додатково залучити 208,7 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 15,9% (понад 1 млрд грн).

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

До загального фонду державного бюджету платники області спрямували 3 млрд 434,1 млн гривень. Виконання становить 100,9%, а приріст до минулого року – 13,7% (+413 млн грн).

У структурі надходжень ключових податків:

податок на додану вартість – 1 млрд 228,5 млн грн;

військовий збір – 857,8 млн грн;

податок на доходи фізичних осіб – 770,5 млн грн;

податок на прибуток – 474,1 млн гривень.

Поряд із цим посилюється фінансова спроможність територіальних громад. До місцевих бюджетів надійшло 3 млрд 519,2 млн грн, що становить 103,2% виконання (+108 млн грн понад план). Порівняно з минулим роком, доходи зросли на 20,6% (+602,3 млн грн).