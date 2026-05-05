Сім’я Андрія Євглевського оселилась у Борщеві, рятуючись від війни. Сам Андрій боронив Україну на Харківщині. На жаль, війна забирає життя і здоров’я наших захисників. Андрій повертається до своїх рідних на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, помер 29 квітня 2026 року в районі н.п. Юрченкове Харківської області інспектор прикордонної служби-водій відділення тилового забезпечення, солдат ЄВГЛЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1968 року народження, сім’я якого проживає в м. Борщів.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Сумну звістку оприлюднили також у Борщівській міській раді.

«Знову наша громада у скорботі. Втратили ще одного Героя, який віддав своє життя за свободу і мир на рідній землі. На щиті до Борщівщини повертається Герой Андрій Євглевський, 5 жовтня 1968 року народження, ВПО, який проживав у місті Борщеві.

Воїн-захисник помер 29 квітня 2026 року в районі населеного пункт Юрчинкове Чугуївського району Харківської області. Щирі співчуття родині воїна-захисника Андрія. Світла пам’ять мужньому і нескореному воїну Герою.

Про зустріч тіла та чин похорону повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.