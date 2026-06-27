Випускники тернопільських закладів освіти продемонстрували високий рівень знань на Національному мультипредметному тесті. Учні різних шкіл міста здобули максимальні 200 балів із окремих предметів, повідомляє Тернопільська міська рада.

Зокрема, учениця 11-А класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука» Олександра Бельмега отримала 200 балів з англійської мови.

Відразу троє випускників Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов здобули максимальні результати. По 200 балів з англійської мови отримали Поліна Оліярчук та Валерія Магдич, а Ігор Загородний набрав 200 балів з фізики.

Високі результати продемонстрували й учні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 ім. В. Левицького. Олександра Заяць отримала 200 балів з української літератури, Назар Кравчук – 200 балів з математики, а Ольга Ткачук здобула 200 балів з математики та 195 балів з української мови.

Учениця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Вероніка Мельник отримала максимальні 200 балів з математики.

Учень 11-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Дмитро Бондарчук склав НМТ з біології на найвищий результат – 200 балів. Також дві учениці 11-А класу Дарія Рогальська та Катерина Петрик склали тестування з української мови на найвищу оцінку – 200 балів.

Подвійний максимальний результат продемонструвала випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24, медалістка Лідія Гладун. Вона отримала по 200 балів з історії України та англійської мови.