Де в Тернополі найрозумніші школярі: найкращі за результатами НМТ
Випускники тернопільських закладів освіти продемонстрували високий рівень знань на Національному мультипредметному тесті. Учні різних шкіл міста здобули максимальні 200 балів із окремих предметів, повідомляє Тернопільська міська рада.
Зокрема, учениця 11-А класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука» Олександра Бельмега отримала 200 балів з англійської мови.
Відразу троє випускників Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов здобули максимальні результати. По 200 балів з англійської мови отримали Поліна Оліярчук та Валерія Магдич, а Ігор Загородний набрав 200 балів з фізики.
Високі результати продемонстрували й учні Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 ім. В. Левицького. Олександра Заяць отримала 200 балів з української літератури, Назар Кравчук – 200 балів з математики, а Ольга Ткачук здобула 200 балів з математики та 195 балів з української мови.
Учениця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Вероніка Мельник отримала максимальні 200 балів з математики.
Учень 11-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Дмитро Бондарчук склав НМТ з біології на найвищий результат – 200 балів. Також дві учениці 11-А класу Дарія Рогальська та Катерина Петрик склали тестування з української мови на найвищу оцінку – 200 балів.
Подвійний максимальний результат продемонструвала випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24, медалістка Лідія Гладун. Вона отримала по 200 балів з історії України та англійської мови.