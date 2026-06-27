Саранчуківська громада з великою радістю вітає повернення з російського полону уродженця села Вільховець – Івана Романовича Лужного.

Офіцер Національної гвардії України, начальник оркестру – військовий диригент, майор Іван Лужний народився в селі Вільховець 27.01.1980 року. До повномаштабного вторгнення проживав у Маріуполі.

20 травня 2022-го на «Азовсталі» потрапив у полон.

«Після довгих років неволі Іван Лужний нарешті повернувся на рідну землю. Це надзвичайно радісна звістка не лише для його рідних, а й для всієї нашої громади.

Ми пишаємося мужністю, стійкістю та незламністю Івана, який гідно виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну, пройшов через важкі випробування полону і вистояв.

Його повернення – це символ незламності українського духу, віри та надії.

Щиро вітаємо Героя Івана вдома!

Бажаємо якнайшвидшого відновлення, міцного здоров’я та мирного майбутнього!

Розділяємо радість із родиною та дякуємо всім, хто щодня працює над тим, щоб наші Захисники і Захисниці повернулись додому!

Слава Україні! Героям слава!» – написали у громаді.