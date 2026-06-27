Студенти Західноукраїнського національного університету стали учасниками Європейського молодіжного форуму «EYFON», що відбувся у місті Ноймаркт (Австрія).

У межах діяльності міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ до форуму долучилися здобувачі спеціальності В11 «Філологія» – Оксана Дрібко, Кира Шепель, Максим Марчак, Софія Назарик, Яна Левіцька, Ірина Парокінна та Вікторія Мазуренко.

Міжнародний захід об’єднав молодь із країн Європейського Союзу, Західних Балкан та України для обговорення питань миру, міжкультурного діалогу та ролі молодого покоління у формуванні майбутнього Європи.

Студенти ЗУНУ взяли активну участь у дискусіях щодо інформаційної війни, миротворчої комунікації та врегулювання конфліктів.

Вагомий внесок у роботу форуму зробили представники університету: директор міжнародного центру культури та розвитку, професор кафедри іноземних мов та ІКТ ЗУНУ Ольга Царик і доцент кафедри Наталія Рибіна, які виступили ключовими спікерами та провели лекції й практичний воркшоп з медіаграмотності.

Учасники також долучилися до міжнародної симуляції переговорів Model United Nations, відвідали лекції провідних європейських експертів та мали нагоду поспілкуватися з президентом «EYFON» Крістофом Ляйтлем.

Для студентів ЗУНУ участь у такому форумі є цінним досвідом міжнародної співпраці, розвитку професійних компетентностей та інтеграції у європейський освітній простір.

Не менш цінною стала й неформальна частина форуму, що сприяла міжкультурному обміну та налагодженню дружніх контактів між молоддю різних країн. Учасники долучалися до тімбілдингів, міжкультурних вечорів, різноманітних активностей та знайомилися з мальовничими локаціями австрійської Штирії.