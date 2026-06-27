У Тернопільському обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву згодом завершиться реєстрація на липневий курс. Усіх охочих закликають не зволікати із поданням заявки, адже залишилося зовсім небагато часу.

Курс передбачає 48 годин інтенсивного навчання, під час якого учасники здобувають практичні навички, необхідні в умовах воєнного часу.

Слухачі опановують основи тактичної підготовки, домедичної допомоги, мінної безпеки, роботи з безпілотними літальними апаратами, стрілецької справи, зв’язку та інших напрямків.

«Ми робимо акцент не лише на теорії, а насамперед на практиці. Учасники відпрацьовують реальні сценарії та алгоритми дій, які можуть допомогти зберегти життя і правильно діяти у кризових ситуаціях», — зазначають у Тернопільському обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву.

У центрі наголошують, що навчання проводять досвідчені інструктори, а отримані знання будуть корисними не лише тим, хто пов’язує своє життя з військовою справою, а й кожному відповідальному громадянину.

Охочим долучитися до липневого курсу необхідно заповнити реєстраційну анкету. Зробити це можна за посиланням.

Деталі – за номером телефону: 096 963 5089.