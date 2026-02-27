У Ланівцях відбувся виїзний День донора. Майже три десятки жителів громади здали кров.

Донорська кров після обстеження та переробки буде використана для потреб поранених військових, пацієнтів із важкими травмами, онкохворих та тих, хто потребує складних оперативних втручань.

«Такі виїзди дають можливість жителям громад долучитися до донорства без поїздки до обласного центру та допомагають оперативно підтримувати необхідний резерв.

Дякуємо за активність і підтримку», – зазначили у Тернопільському центрі крові.