На Тернопільщині оголосили переможців обласного конкурсу народних аматорських театрів імені Леся Курбаса.

Конкурс відбувся в онлайн-форматі та засвідчив активність і творчий потенціал театральних колективів області, повідомили в департаменті культури та туризму ОВА.

Гран Прі та премію у розмірі 5000 гривень здобув народний аматорський театр будинку культури села Озерна Озернянської сільської ради (режисерка Надія Бобко) – за цілісність постановки, органічну ансамблевість і переконливу драматичну напругу.

Диплом лауреата І ступеня отримав Народний аматорський драматичний театр Борщівського будинку культури Борщівської міської ради (режисер Михайло Бегуш) – за глибину образів і сценічну культуру.

Диплом лауреата ІІ ступеня – Народний аматорський театр будинку культури села Буцнів Великоберезовицької селищної ради (режисер Роман Коломієць) – за творчу сміливість і цілісність режисерського задуму.

Диплом лауреата ІІІ ступеня – Народний аматорський драматичний театр-студія «Сузір’я» імені Ореста Савки Тернопільського ОМЦНТ (режисер Олег Тучапський).

У номінації «Краще пластичне вирішення» відзначено театр-студію «Сузір’я» імені Ореста Савки – за виразну мову пластики та образну сценічну метафору.

Грамотами за участь нагороджено народний аматорський театр «Відгомін» села Смиківці (режисер Юрій Ліский) та народний аматорський драматичний театр села Розношинці Збаразької міської ради (режисерка Світлана Музя).

До складу журі конкурсу увійшли фахівці галузі культури та театрального мистецтва. Вони відзначили позитивну динаміку розвитку аматорських колективів.

Зокрема, наголошувалося, що порівняно з минулим роком театри показали вищий рівень акторської майстерності, глибше розуміння драматургійного матеріалу та кращу ансамблевість. Водночас було звернуто увагу на окремі недоліки у режисерських вирішеннях, потребу точнішої роботи з темпоритмом вистав і сценічною формою.

Голова журі Галина Козак наголосила на важливості підтримки аматорського театрального руху, адже саме він формує культурне середовище громад, виховує нове покоління митців і глядачів, відкриває нові імена.

Від дитячої казки до серйозної драматургії – сцена залишається простором творчості, натхнення й духовного зростання. І в цьому – тяглість традиції, започаткованої Лесем Курбасом: театр як місце думки, свободи й світла.