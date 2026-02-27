В Україні триває щорічна кампанія декларування доходів. У цей період громадяни повинні подати річну декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати прибутки, отримані протягом минулого року, якщо з них не були сплачені податки.

Обов’язок подання декларації поширюється не на всіх, однак існує перелік випадків, коли це є обов’язковим, повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Подати декларацію зобов’язані:

1. Особи, які отримували доходи без податкового агента. Йдеться про доходи, з яких податок не утримувався під час виплати. Зокрема, здавання майна в оренду фізичній особі; отримання подарунків або спадщини від осіб, які не є близькими родичами, якщо податок і військовий збір не були сплачені під час нотаріального оформлення; відчуження нерухомості за рішенням суду.

2. Особи, які отримували іноземні доходи. Обов’язковому декларуванню підлягають доходи, отримані з-за кордону: заробітна плата, винагороди за фриланс, дивіденди, пенсії, спадщина, подарунки, виграші, призи тощо.

Водночас слід враховувати, що Україна має міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування, тому в окремих випадках сплачений за кордоном податок може бути зарахований.

Не підлягають декларуванню кошти, отримані резидентами України, які користуються тимчасовим захистом, у вигляді:

матеріальної допомоги від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;

допомоги членам сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали від російської агресії.

3. Особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність. Декларацію подають приватні нотаріуси, адвокати, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, аудитори, оцінювачі, інженери, архітектори та інші особи, які отримують доходи від незалежної професійної діяльності.

4. Особи, які отримали інші неоподатковані доходи. Серед таких доходів: інвестиційний прибуток; інші доходи, з яких податок не був утриманий, але які не звільнені від оподаткування.

5. Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування. ФОПи, що працюють на загальній системі оподаткування, декларують доходи від своєї підприємницької діяльності.

6. Іноземці, які набули статусу податкового резидента України. Особи, які за підсумками 2025 року стали податковими резидентами України, повинні подати декларацію та відобразити в ній як доходи з України, так і іноземні доходи.

7. Резиденти, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон. У такому випадку декларацію необхідно подати не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

8. Контролери контрольованих іноземних компаній (КІК). Фізичні особи – резиденти України, які є контролерами КІК, зобов’язані подати декларацію та додаток КІК із відображенням прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог Податкового кодексу України.