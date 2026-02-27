До 60-річчя Західноукраїнського національного університету відбулась Спартакіада ЗУНУ з футзалу в залік першого етапу фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ліги».

Змагання відкрив віцепрезидент студентської спортивної спілки України, голова осередку Студентської спортивної спілки України в Тернопільській області, голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий. У своєму вітальному слові він привітав учасників Спартакіади, побажав їм сили духу, командної згуртованості та чесної спортивної боротьби. Також Андрій Ігорович передав щирі вітання від президента Студентської спортивної спілки України, заступника Міністра освіти і науки України – Андрія Вітренка.

На відкритті Спартакіади також були присутні: начальник відділу студентського спорту управління масового спорту в Тернопільській області Богдан Дзюла, директор центру студентського спорту ЗУНУ – Роман Циквас.

У змаганнях брали участь 7 команд збірних факультетів та інститутів. Згідно проведеного жеребкування, вони були поділені на дві групи (А і Б), в кожній з яких налічувалося по 3 або 4 учасники.

До складу групи А увійшли команди факультету комп’ютерних інформаційних технологій, навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, соціально-гуманітарного факультету, факультету фінансів та обліку; до групи Б – команди навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури, юридичного факультету, факультету економіки та управління.

У результаті проведених групових та плей-офф ігор, команди посіли такі місця: 7 місце – ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина, 6 місце – ЮФ, 5 місце – ФФО, 4 місце – ФКІТ, 3 місце – ННІПІ, 2 місце – ФЕУ, 1 місце – СГФ.

Кращим воротарем змагань визнано Андрія Зайця, студента ФКІТу, а звання кращого гравця Спартакіади здобув Арсен Царюк, студент ННІІПІ.

Головний суддя змагань – Володимир Левчук.