Правоохоронці припинили діяльність групи з 5 осіб, четверо з яких діяли в межах організованої групи, які реалізовували незаконно виготовлені алкогольні напої без відповідних ліцензій та дозвільних документів.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, організатором схеми виявився мешканець одного з сіл Тернопільського району. Із березня 2025 року в підвалі його приватного будинку на постійній основі виготовляли сурогат із етилового спирту. Після розливу спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок, а на горловину- заздалегідь підроблені марки акцизного податку.

Фасували контрафактну продукцію у політеленові ящики. Готову продукцію транспортували для зберігання в гаражі місцевої лікарні та підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги, а звідти – розвозили по торгових точках області.

Учасники групи незаконно виготовили та збули близько 32 000 пляшок горілки різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку на загальну суму майже 2 млн грн.

Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у гаражних та складських приміщеннях вилучено фальсифікат, обладнання для виготовлення, автомобілі, чорнові записи, а також грошові кошти.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління ДВБ НПУ.