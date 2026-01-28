У Тернополі 29 січня відбудеться вшанування пам’яті Героїв Крут – студентів і гімназистів, які у 1918 році стали на захист української державності.

Захід пройде у внутрішньому дворі Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів за адресою вул. Миколая Коперника, 1.

Початок о 16:00.

Захід організовує Тернопільська міська рада, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР, Тернопільська Молодіжна рада та молодіжні громадські організації міста. Подія присвячена пам’яті тих юних добровольців, які понад сто років тому, не маючи достатнього досвіду та озброєння, протистояли значно переважаючим силам ворога під залізничною станцією Крути.

Їхній подвиг став символом стійкості, єдності та ролі молоді у вирішальні моменти історії. Сьогодні приклад Героїв Крут надихає нові покоління українців, які служать, волонтерять, навчаються та будують державу, захищаючи її свободу та незалежність.

Запрошуємо відвідати захід та приєднатися до вшанування пам’яті про Героїв Крут, зазначили в ТМР.