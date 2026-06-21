Літнє сонцестояння – одна з найважливіших астрономічних подій року, яка знаменує максимальну тривалість світлового дня та початок астрономічного літа. Саме в цей період Сонце піднімається найвище над горизонтом, а ніч стає найкоротшою.

У 2026 році літнє сонцестояння настане 21 червня о 11:25 за київським часом. У цей момент Сонце досягне найвищого положення над горизонтом у Північній півкулі.

Цей день вважається особливим, адже саме тоді:

спостерігається найдовший світловий день у році;

ніч триває найменше часу;

розпочинається астрономічне літо.

Після сонцестояння тривалість дня поступово скорочуватиметься, хоча літня спека ще зберігатиметься протягом кількох місяців.

Що означає літнє сонцестояння

Причиною цього явища є нахил земної осі приблизно на 23,5 градуса. У червні Північна півкуля максимально повернута до Сонця, завдяки чому отримує найбільшу кількість сонячного світла.

Під час сонцестояння: Сонце перебуває на найвищій точці над горизонтом; тривалість дня досягає максимуму; тіні від предметів стають найкоротшими.

Саме тому літнє сонцестояння є не просто найдовшим днем року, а точним астрономічним моментом.

Цікаві факти про літнє сонцестояння

Найдовший день не є найспекотнішим.

Попри найбільшу кількість сонячного світла, максимальні температури зазвичай спостерігаються у липні або серпні. Земля та атмосфера накопичують тепло поступово, тому пік спеки настає пізніше.

Дата сонцестояння може змінюватися

Щороку подія припадає на період між 20 та 22 червня. Точна дата залежить від календарних особливостей та часового поясу.

Давні народи наділяли цей день особливою силою

У багатьох культурах літнє сонцестояння вважали магічним часом. Його пов’язували із сонячною енергією, родючістю, оновленням та очищенням.

Сонце ніби «зупиняється»

Назва «сонцестояння» походить від візуального ефекту, коли протягом кількох днів здається, що Сонце майже не змінює свого положення на небі.

Тривалість дня залежить від широти

Чим ближче до північних регіонів, тим довше триває світловий день. Поблизу полярного кола в цей період можна спостерігати явище полярного дня, коли Сонце майже не заходить за горизонт.

Як святкували літнє сонцестояння

Наші предки пов’язували цей день із природними циклами та вірили, що в цей час природа має особливу силу.

Традиційно люди: розпалювали вогнища; плели вінки з польових трав; проводили обряди очищення; зустрічали світанок.

Вважалося, що енергія сонцестояння приносить здоров’я, добробут і силу на весь рік.

Скільки триватиме найдовший день в Україні

У різних регіонах тривалість світлового дня відрізняється. В Україні 21 червня день зазвичай триває від 16 до 17 годин залежно від місцевості.

Саме тому літнє сонцестояння залишається однією з найочікуваніших подій року, яка символізує розквіт літа, тепло та максимальну силу Сонця.