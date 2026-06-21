Згасла ще одна усмішка, згасло молоде життя… Більше півтора року чекали рідні звістки з фронту, надіялись, вірили. Із листопада 2024-го вважали зниклим безвісти Ярослава Іващука. Стало відомо: захисник загинув під Покровськом. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

У Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 18 листопада 2024 року поблизу н. п. Новоградівка Покровського району Донецької області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, стрілець-снайпер 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти військової частини ****, рядовий ІВАЩУК Ярослав Леонтійович, 1988 року народження.

У понеділок, 22 червня 2026 року, о 16:00 зустрічатимуть Героя біля Трьох Валетів.

О 16:30 – прощання на Майдані Волі;

Опісля траурний кортеж прямуватиме до родинного дому (м. Кременець, пров. Промисловий), де одразу відбудеться панахида.

Вівторок, 23 червня, похорон відбудеться таким чином:

10:00 год. літія вдома;

чин похорону відбудеться в Храмі Святої Мучениці Тетяни.

Поховання Героя відбудеться на кладовищі села Підлісці.

«23 червня року оголошено День жалоби.

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Ярослава.

Вічна пам’ять захиснику України!», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

Ольга Ковальчук: «Вічна памʼять Ярославу! Памʼятаю зі школи цього гарного юнака з чарівною посмішкою і голубими очима! Слава Герою! Співчуття рідним».