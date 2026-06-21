Вадим Сліворський. Молоденький Воїн, якого так чекали додому. Скільки молитов змолили рідні, відомо лише Всевишньому. На жаль, згасла остання надія. Вадим повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять тобі, Вадиме! Легких небесних хмарин!

«З глибоким сумом повідомляємо про втрату Захисника України. Стало відомо, що солдат Сліворський Вадим Мирославович, 1998 року народження, уродженець міста Заліщики, який тривалий час вважався безвісти зниклим, загинув 31 липня 2024 року, виконуючи військовий обов’язок із захисту України.

Молоде життя, сповнене мрій, планів та надій, обірвала жорстока війна. Вадим назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та всієї громади як мужній воїн, який став на захист рідної землі у найважчий для держави час.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі висловлює щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Вадима.

Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у скорботі разом з вами.

Світла пам’ять Герою, який віддав найдорожче — своє життя за свободу і незалежність України. Про зустріч тіла полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!» – йдеться у повідомленні Заліщицької міської ради.