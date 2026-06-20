У Кременецькому ботанічному саду на Тернопільщині розквітли троянди.

“Старовинний Кременецький ботанічний сад завжди був осередком краси, але коли в його розарії починають прокидатися троянди, відбувається справжнє таїнство. Перші пелюстки, перший аромат, перше побачення з літом. Кожна троянда тут – немов жива істота, яка розмовляє мовою кольору та запаху”, — розповіли у ботанічному саду.

Тож жителів області й гостей запрошують помилуватися неймовірною красою.

“Запрошуємо всіх, хто шукає натхнення, спокою або просто хоче зарядитися позитивом. Приходьте, робіть фото, милуйтесь”, – кажуть у ботанічному саду.

Кременецький ботанічний сад — один з найдавніших в Україні. Його створення пов’язане із заснуванням у 1805 році в Кременці Волинської гімназії, яку згодом реорганізували у Кременецький ліцей. Облаштовували сад викладач природничої історії ліцею Діонісій Мак-Клер, ботаніки Віллібальд Бессер і Зейдлід.

Тоді під ботанічний сад було виділено 4,5 га площі, на якій були парк для відпочинку, розсадник, розарій, а також оранжереї та парники. Протягом кількох років Мак-Клер працював над цією мальовничою територією. За кошти ліцею він вирушає до Франції та Англії, звідки привозить багату колекцію рослин і насіння.

Після придушення польського повстання у 1830-1831роках Кременецький ліцей закрили, а обладнання, бібліотеку та цінні рослини ботанічного саду перевезли до Києва й передали новоствореному університету Святого Володимира. Нині це – відомий столичний університет імені Тараса Шевченка. А рослини з Кременця стали основою Київського ботанічного саду імені академіка Фоміна, який приваблює зараз тисячі туристів.

Відновлення ботсаду в Кременці розпочали у 20 столітті. Лише у 2001 році після переведення саду в підпорядкування Міністерства екології та природних ресурсів покращили фінансування й почали його відроджувати.

Сьогодні Кременецький ботанічний сад відкритий для відвідувачів і є окрасою нашого краю. Тут можна побачити по кілька видів різних рослин, дерев. А ще є сад монокультур, де тераси розквітають однаковими барвами. У кожному куточку кременецької перлини свої особливі аромати та неповторна атмосфера. Тож не треба далеко їхати за враженнями – завітайте у неповторний куточок тернопільської Волині.

Підготувала Вікторія Фандзига,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ.