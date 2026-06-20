Півонії прикрашають сад, наповнюють його яскравими барвами й чудовим ароматом.

Навіть після цвітіння їхнє листя відрізняється особливою декоративністю. Щоб ця краса була й наступного року, важливо знати, коли та як краще пересаджувати півонії, дізнавалася Gazeta.ua.

Півонії люблять світло. Тому їх краще висаджувати на сонячних ділянках, хоча можна й у напівтіні.

“Від кількості сонця залежатимуть кількість і розмір квітів. Півоніям подобаються місця, повністю захищені від різких протягів і вітрів. Рости ця культура може на будь-якому ґрунті, але краще віддати перевагу чистим, окультуреним суглинкам. Півонії не люблять заболочених і надто сирих ґрунтів”, – стверджують знавці цих квітів.

Вибираючи місце для висаджування півонії, слід звертати увагу на ґрунтові води. Вони мають бути на глибині не менш як 50-70 см. Інакше можливе загнивання кореневої системи й загибель рослини.

Найкраще для пересаджування цієї квітки обирати середину серпня – кінець вересня. Тоді півонія встигне прижитися та розвинути достатню кореневу систему до стійких холодів.

Намагайтеся вибрати такий час, щоб після пересаджування півонії хоча б два тижні було дощів. Її коріння не любить надлишку вологи, особливо після санітарного обрізання. Тому важливо контролювати поливання.

Є ознаки, які допоможуть зрозуміти, що півонію потрібно пересадити вже цього року:

півонія не квітне або квітне не так рясно, як раніше;

бутони починають в’янути, не розквітнувши;

квіти стали надто дрібними;

на квітах зменшилася кількість пелюсток;

квіти почали з’являтися лише на зовнішніх краях куща, а всередині їх немає;

півонія, яка була висаджена осторонь від інших рослин, вже розрослася і заважає їм.

Місце, куди пересаджуватимете півонію, важливо підготувати заздалегідь. Від цього залежить розвиток і ріст рослини, тривалість її життя та цвітіння.

Ями готують ще за місяць до запланованого пересаджування. Тоді земля встигне добре осісти. Викопувати їх потрібно на відстані 80-100 см одна від одної. Завглибшки ями мають бути не менш ніж 60-70 см, а діаметр – 50-70 см.

У ями додають спеціальну суміш. Готувати її просто: перепрілий гній, торф і компост, 350 г кісткового борошна, 150 г сульфату калію, 170-200 г суперфосфату. Якщо на ділянці глинисті ґрунти, краще додатково добавити в землю 140-170 г гашеного вапна. Суміш перемішується із землею, а потім утрамбовується.

За добу до пересаджування у півонії потрібно обрізати сухе листя та зрізати кущ, щоб від коріння залишилося не більш як 15-20 см. Тепер рослина всі сили направлятиме на вкорінення. Навколо куща не забудьте викопати кільце завглибшки 15-20 см, відступивши від рослини на 50 см. Влийте туди велику кількість води – 30-40 л на дорослий кущ. Так ви зможете мінімізувати пошкодження під час викопування.

Підкопувати зволожений кущ потрібно вилами. Акуратно розхитуйте, щоб витягнути з ґрунту. Лопату використовувати не рекомендовано, адже нею можна пошкодити коріння. Якщо ви просто пересаджуєте півонію на нове місце, можна відразу перенести її в лунку й засипати землею.

Якщо хочете додатково розділити кущ, алгоритм дій змінюється:

коріння обережно промивається від землі під струменем води;

рослину кладуть у затінку, а коріння прикривають тканиною, яка дозволяє повітрю вільно проникати всередину, залишають на 7-8 год.;

уважно обстежують коріння, видаляють всі підозрілі корінці;

ділять кущ на окремі – на кожному має бути не менш як три-чотири придаткові корінці і три-чотири бруньки;

обробляють кореневу систему кожного нового куща в бордоській рідині, місця зрізів притрушують крейдою;

залишають півонії в такому стані ще на добу, прикривши кущі тканиною, потім обробляють у блідо-рожевому розчині марганцівки (1,5-2 год.);

пересаджують півонії.

Перед висаджуванням землю потрібно обов’язково розпушити, щоб у ямках не було великих грудочок. Рослину варто поставити в ґрунт так, щоб бруньки були заглиблені на 3-4 см (якщо на ділянці суглинки) або на 5-6 см (піщані ґрунти).

На дні ями потрібно сформувати конус з ґрунту, на верхівку якого опустити середину куща. Корінці мають вільно лежати на стінках конуса. Якщо потрібно, розправте коріння руками. Після цього можна засипати землею. Навколо куща ґрунт краще не утрамбовувати, тому що можна поламати молоді корінці.

Відразу після висаджування півонію потрібно рясно полити відстояною водою та замульчувати. Через кілька днів обов’язково перевірте, чи рослина не опустилася разом із землею. Якщо так трапилося, варто скоригувати її положення. І не слід забувати про своєчасне й систематичне поливання.