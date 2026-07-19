Упродовж першого півріччя територіальні громади Тернопільської області отримали 159,8 млн грн податку на нерухомість. Це – на 24,8 млн грн або ж на 18% більше очікуваного показника.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Із загальної суми надходжень юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів 108,7 млн грн, тоді як громадяни сплатили ще понад 51 млн грн податку на нерухоме майно.

Щоб дізнатися суму податку, на вебпорталі ДПС працює онлайн-калькулятор: https://tax.gov.ua/calculator/realty. Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або у мобільному застосунку «Моя податкова». Якщо виявлено розбіжності щодо нарахованої суми – звертайтеся до Центрів обслуговування платників та проведіть звірку.