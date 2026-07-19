На маршрутах Тернополя вже працюють нові сучасні тролейбуси. Шість обслуговують маршрут №10, ще три – №2. Усі вони обладнані пандусами та місцями для маломобільних пасажирів, системами кондиціонування,

Як розповів міський голова Сергій Надал, це лише початок оновлення. «До кінця року очікуємо, що працюватимуть уже 17 нових тролейбусів. А наступного року ще 31 нову машину. Загалом тролейбусний парк міста поповнять 48 сучасних низькопідлогових тролейбусів українського виробництва «Електрон», – сказав мер.