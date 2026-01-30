З 2026 року державна іпотечна програма “єОселя” перейшла на нові правила. Зміни торкнулися як розміру житла, на яке можна оформити кредит, так і вартості об’єктів. Частина нововведень уже застосовується банками, хоча офіційно ще не набула чинності.

Що саме змінюється – пояинює Центр громадського моніторингу і контролю.

Обмеження на розмір

Нові правила стосуються насамперед граничного розміру помешкань, які можна придбати в рамках “єОселі”. Так, зменшиться площа житла для сім’ї з двох людей: для квартир становитиме до 52,5 кв. м, а для будинків – до 62,5 кв. м. Для кожного наступного члена родини передбачений 21 кв. м додатково.

Щоправда, незалежно розміру родини, площа квартири не може перевищувати 115,5 кв. м, а площа будинку – 125,5 кв. м.

Ліміти на вартість

Певні обмеження запровадять також щодо вартості житла. Йдеться як про ціну квадратного метра, так і ціну квартири чи дому в цілому. Вони не можуть перевищувати норми більше, ніж на 10%. І все це – за умови, що житло, яке людина бере в іпотеку, не старше 3 років. Якщо ж обрана квартира або дім старші – порушення лімітів не допускається взагалі.

Раніше правила дозволяли клієнтам оплатити надлишок площі чи різницю в ціні з власної кишені.

Попри те, що деякі норми ще не набули чинності, у соцмережах українці діляться: банки вже застосовують нововведення під час розгляду іпотечних заявок.

Учасники програми

Змінилися також правила програми “єОселя” для військових. Так, змогу отримати кредит під пільгові 3% замість стандартних 7%, отримали не лише контрактники ЗСУ, а й мобілізовані під час війни. “Це рішення гарантує рівний доступ для родин військовослужбовців до іпотеки під 3%, знижує фінансові ризики та посилює соціальну підтримку тих, хто захищає Україну”, – наголошував під час запуску змін голова правління “Укрфінжитла” Євген Мецгер.

Нагадаємо, що минулого вересня умови програми “єОселя” покращили для вимушених переселенців. Так, новий механізм компенсацій від Міністерства соціальної політики передбачає, що держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів першого року та компенсує до 40 тисяч гривень супутніх витрат на укладання угоди.

Загалом же, під пільгові 3% іпотеку, крім військових, можуть взяти працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги та науковці. Перший внесок для них має становити 20% вартості житла, а строк погашення – до 20 років.

Тоді, як ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та українці, які володіють житлом з малою площею, можуть взяти кредит під 7%.

Державна іпотека

Програма “єОселя” працює в Україні з жовтня 2022 року. За понад три роки роботи іпотечні кредити отримали близько 22 тисяч українців. Серед тих, хто взяв помешкання за програмою минулого року, 38% – військовослужбовці та представники силового блоку, 36% – українці, що потребують покращення житлових умов, 11% – внутрішні переселенці, по 5% – медики та педагоги, 3% і 2% – ветерани та науковці.