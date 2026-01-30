Видання «Голос України» опублікувало повідомлення про початок діяльності Військового омбудсмана з 27 січня 2026 року.

Офіс Військового омбудсмана – постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України для демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони.

Що зміниться?

Скарги замість звернень. Відтепер Офіс Військового омбудсмана розглядатиме не звернення, а скарги від військовослужбовців. Процес триватиме не 30 днів, як раніше, а 10 днів. А у разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовця на реагування є три дні.

Перевірки

Команда Офісу має повноваження проводити повноцінні перевірки у військових формуваннях.

Невідкладний прийом

Військовий омбудсман має право на невідкладний прийом з боку керівників органів державної влади, органів військового управління, командирів військових формувань.

Що було раніше?

Ще до офіційного початку роботи Офісу як інституції команда Військового омбудсмана робила все на той момент можливе для вирішення проблем військовослужбовців:

опрацьовувала звернення;

проводила виїзні моніторинги в підрозділах;

надавала рекомендації органам військового управління щодо розв’язання виявлених у війську проблем.

До призначення Військовим омбудсманом Ольга Решетилова (Кобилинська) майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин, що передбачала дорадчу та координаційну ролі. Водночас разом із Офісом Президента та Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ Ольга Решетилова працювала над законопроєктом «Про Військового омбудсмана» (ухвалений 17 вересня 2025 року).

Куди звертатися?

На електронну пошту skarha@milomb.gov.ua

Невдовзі запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу в застосунку Армія+.

«Наступний крок – ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. Я і вся команда Офісу усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність, високі очікування та увагу до нашої роботи. Ми вдячні за підтримку, готові дослухатися до конструктивної критики й відкриті до співпраці», – прокоментувала Військовий омбудсман Ольга Решетилова.Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.