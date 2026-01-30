Судитимуть жительку Бережан, яка з ревнощів підпалила суперницю та чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо жительки міста Бережани, обвинуваченої в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та закінченому замаху на вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 16 липня 2025 року близько 15 години обвинувачена під час телефонної розмови зі своїм цивільним чоловіком почула жіночий голос у слухавці. Після цього вона вирішила розшукати чоловіка і на околиці села Посухів виявила його в компанії місцевої жительки. Він разом із потерпілою вживав алкогольні напої.

Обвинувачена посварилася з чоловіком через ревнощі й вирішила помститися за образу. Жінка повернулася до помешкання свекрухи, взяла порожню дволітрову пластикову пляшку і налила туди бензин із мотокоси, що була в господарській будівлі.

Увечері обвинувачена повернулася на околицю села Посухів, де перебував чоловік з іншою жінкою. Наблизившись до галявини, вона побачила, що вони палять цигарки. Обвинувачена вихлюпнула бензин на голови потерпілих, усвідомлюючи, що від цигарок він миттєво спалахне.

Потерпіла намагалася загасити на собі вогонь, проте отримала близько 90% опіків поверхні тіла і померла через день у лікарні.

Чоловік отримав опіки, які класифікують як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Жінка перебуває під вартою.