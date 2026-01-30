До поліції звернулася 54-річна жителька Тернополя, яка стала жертвою інтернет-шахраїв та втратила значну суму коштів зі своєї банківської картки.

Як розповіла заявниця, у меседжері вона отримала повідомлення із текстом про нібито «виплату грошових коштів громадянам, які під час війни не виїжджали за кордон».

Перейшовши за посиланням, жінка обрала один із запропонованих банків.

Після цього на її мобільний номер почали надходити SMS-повідомлення з чотиризначними кодами, які потерпіла вводила у банківському застосунку.

У результаті цих дій із її банківської картки було списано 63 445 гривень.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку та вживають заходів для встановлення осіб, причетних до злочину.

Поліція застерігає, що шахраї активно поширюють фейкові повідомлення про «соціальні виплати», «грошову допомогу» та «компенсації», використовуючи месенджери та соціальні мережі.

Щоб не стати жертвою аферистів:

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не вводьте коди підтвердження, паролі та реквізити карток на сторонніх ресурсах;

перевіряйте інформацію про будь-які виплати лише через офіційні сайти державних органів та банків;

у разі підозрілих повідомлень – негайно звертайтеся до банку.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте на спецлінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.