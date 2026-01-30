Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 січня близько 22:30 на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У Почаєві Кременецького району водій, керуючи автомобілем AUDI A6, державний номер ВО 7640 ЕА, здійснив наїзд на пішохода – чоловіка віком близько 60 років. Від отриманих травм той загинув на місці події. Після скоєння ДТП водій покинув місце пригоди, залишивши автомобіль.

За наявною інформацією, власником транспортного засобу є житель села Великі Млинівці 1999 року народження. Поліція його розшукує.

За фактом ДТП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.