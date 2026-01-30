Нацполіція фіксує масові повідомлення про мінування, триває відпрацювання об’єктів.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що 30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель.

“Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська”, — повідомили в поліції.

Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась.

Триває перевірка щодо інших об’єктів.