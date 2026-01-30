На Тернопільщині судитимуть 4 осіб за навчання військовозобов’язаного в коледжі за 700 доларів США хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

На Тернопільщині судитимуть чотирьох осіб, серед яких директор коледжу, за одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у жовтні минулого року правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди керівника одного з коледжів на Тернопільщині. Він пообіцяв влаштувати військовозобов’язаного на навчання, видав наказ про зарахування та оцінив свої послуги у 700 доларів США. Вступник передав йому ці кошти через посередників.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей виконувачем обов’язків директора коледжу. Йому та одному з посередників відразу повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 242 тис грн.

Інший посередник, причетний до влаштування у навчальний заклад у такий спосіб, ухилявся від слідства та перебував за кордоном. Після повернення він переховувався, проте його затримали та викрили ще одну особу.

Через схему збагачення на військовозобов’язаних усі четверо постануть перед судом.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу УСБУ в області.