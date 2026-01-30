У селі Загороддя Вишнівецької громади зіткнулися шкільний автобус та легкове авто. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що водій автобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в Skoda Fabia. У результаті удару травми отримала пасажирка легкового авто, 1961 року народження. Потерпілу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.



У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, повідомили в обласній поліції.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального Кодексу України.