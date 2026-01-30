З нагоди 60-річчя Західноукраїнського національного університету 28 січня 2026 року професійною спілкою працівників, кафедрою фізичної реабілітації і спорту та центром студентського спорту було організовано та проведено першість ЗУНУ з футзалу серед працівників університету.

У результаті проведених змагань місця розподілилася наступним чином:

І місце виборола об’єднана команда СГФ та ФКІТ у складі Романа Гаха, Юрія Щербяка, Володимира Левчука, Андрія Верцімаги, Андрія Мельника;

ІІ місце зайняла команда ВСП ФКЕПІТ у складі Олега Вацлавського, Павла Рудницького, Володимира Дячука, Володимира Смолки, Романа Бронецького, Андрія Станька, Віталія Михайлиці, Володимира Ярича;

ІІІ місце посіла команда ФФО, до якої увійшли Андрій Кізима, Святослав Герчаківський, Антон Шевчук, Володимир Угрин, Віктор Русін, Анатолій Сидорчук, Володимир Гукалюк.

У номінації «За волю до перемоги» перемогла команди ФЕУ (Андрій Коцур, Дмитро Худик, Петро Микитюк, Юрій Гайда, Тарас Гайда, Роман Волошин).

У номінації «Найперспективніший гравець» переміг викладач ФКЕПІТ – Павло Рудницький.

Номінацію «Кращий воротар» здобув Святослав Герчаківський (ФФО).

У номінації «Кращий гравець» переміг Юрій Щербяк (СГФ).