Скорботна звістка надійшла у ще одну родину. На пекельній Донеччині війна обірвала життя Михайла Ониськіва. На 27-у році… Захисника вважали зниклим безвісти з листопада 2024 року. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Ониськів Михайло Віталійович. Його життя обірвалося на 27-му році в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Михайло вважався зниклим безвісти з 7 листопада 2024 року

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.