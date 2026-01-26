Унаслідок складних погодних умов: сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж. Це призвело до аварійних відключень електропостачання в окремих населених пунктах, повідомили в обленерго.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам.

Наголошуємо: будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередачі.

У разі виявлення обірваного проводу, звертайтесь до Кол-центру АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за номером 0-800-40-90-40.

Наближатися до обірваного проводу ближче, ніж на 8 метрів – це смертельно небезпечно!

Дізнатися про відключення, очікуваний час відновлення розподілу електроенергії можна на сайті Товариства у розділі «Планові/поточні відключення» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/breakPlan.