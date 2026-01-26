Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ у вихідні став простором сили, усвідомлення й внутрішньої тиші в ці непрості часи. У складний період особливо важливо мати дієві інструменти, які допомагають не втратити рівновагу й вміти підтримати тих, хто поруч.

Для групи волонтерів та працівників університету 24-25 січня центр організував тренінг «Навички психологічної самодопомоги та допомоги іншому», присвячений розумінню переживання стресу й травматичного досвіду, який провели представники Ізраїльської коаліції травми Зоя Север (офіцер групи сповіщення Ізраїльської армії, інструктор), Ігор Мішунін (інструктор коаліції) та Зоряна Крупник (фахівець центру резильєнтності, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ).

Учасники досліджували, як людина переживає стрес і травматичний досвід, які реакції є природними, що насправді працює в момент кризи.

Значну увагу було приділено практичній складовій: дихальним технікам, методам зниження напруги, простим діям для відновлення відчуття контролю та безпеки.

З такими знаннями легше тримати внутрішню стійкість і передавати її далі.