Ще один молоденький Герой злетів ангелом в небо. Петро Сковронський із Теребовлі, лише 22 роки. Тільки б жити, мріяти, кохати… Якби не проклята війна. Вічна пам’ять тобі, Петре! Нехай у небесній обителі буде легко і світло твоїй юній душі! А ми пам’ятаймо, якою ціною дається кожен клаптик української землі.

«Знову чорна звістка огорнула смутком Теребовлянську громаду. Біль і сльози стискають серця, адже війна безжально забирає найкращих – молодих, сповнених сил, надій і мрій. Кожна така втрата – невимовна рана для родини, громади та всієї України.

У боротьбі за незалежність України загинув старший лейтенант мешканець м. Теребовля Сковронський Петро Олегович, 10.08.2003 року народження. Життя захисника обірвалося 22 січня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок детонування протитанкової міни в м. Барвінкове Харківської області.

Змалечку Петро мріяв стати військовим і свідомо обрав шлях служіння Україні. Для втілення своєї мрії він закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут, а згодом – Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Петро Сковронський був кадровим військовим, обіймав посаду начальника інженерної служби. На військову службу за контрактом був призваний 06.08.2025 року. Вірний присязі та своєму покликанню, він до останнього подиху залишався відданим захисником української держави.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі й глибокі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Героя. У цей скорботний час уся громада розділяє ваш біль і схиляє голови у глибокій вдячності за подвиг Петра, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Вічна і світла пам’ять Герою!» – повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.