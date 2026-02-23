Оголошено підозру тернополянину в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили у ппесслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 34-річний чоловік, знаючи, що його знайомий самовільно залишив військову частину (СЗЧ), пообіцяв йому допомогти уникнути кримінальної відповідальності.

“Спочатку він попросив у втікача передати йому документи, а свої «послуги» оцінив у 17 тисяч доларів США. Згодом підозрюваний скасував попередні домовленості та заявив, що має вплив на військовослужбовців, які допоможуть перевести чоловіка до тилової частини у Львові. Проте за це він висунув нову вимогу — 30 тисяч доларів США”, — розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці затримали тернополянина під час одержання коштів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою, з можливістю внесення понад 260 тис грн застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу працівників УСР та військової контррозвідки СБУ.