П’ятьом особам надано статус борця за незалежність України у ХХ столітті на території Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідне рішення ухвалено з метою збереження та вшанування національної пам’яті про боротьбу українського народу за незалежність держави та людей, які зробили вагомий внесок у становлення незалежної України. Рішення прийнято, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, повідомили в ТМР.

Згідно з документом, посвідчення борця за незалежність України у ХХ столітті на території Тернопільської міської територіальної громади отримають:

Роман Бойко (20.05.1942 р. н.) – брав активну участь у громадсько-політичному житті України та в різних формах політичної боротьби за встановлення і розбудову незалежної суверенної Української держави у складі Народного Руху України;

Микола Новосільський (30.05.1963 р. н.) – член Української Гельсінської спілки у 1988–1990 роках;

Євгеній Філь (27.08.1960 р. н.) – член Української Гельсінської спілки у 1988–1990 роках;

Василь Деревляний (23.08.1962 р. н.) – член Української Гельсінської спілки у 1988–1990 роках.

Також статус борця за незалежність України у ХХ столітті на території Тернопільської громади посмертно присвоєно Тимофію Пастуху (1932–2022 рр.), який зазнав політичних репресій за участь у боротьбі за незалежність України у ХХ столітті.

Рішення є черговим кроком у справі вшанування людей, які своєю діяльністю, громадянською позицією та жертовністю наближали відновлення незалежності України.

Додамо, ідея запровадити статус борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади виникла у Тернополі у 2023 році. Підставою для запровадження місцевого статусу став Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», ухвалений Верховною Радою України.