Тернопільський обласний художній музей отримав дві старовинні ікони: передала Львівська митниця
Львівська митниця передала в Тернопільський обласний художній музей дві старовинні ікони, які, за оцінкою експертів, становлять історичну та культурну цінність.
Зокрема, фонди музею поповнили:
ікона «Богородиця Замилування Вишгородська», датована другою половиною ХІХ століття і створена на території Слобожанщини;
образ «Спас Нерукотворний» – створений наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в традиціях західноєвропейського іконопису.
Ці та інші цінності були вилучені працівниками Львівської митниці під час незаконного переміщення через митний кордон України.