Львівська митниця передала в Тернопільський обласний художній музей дві старовинні ікони, які, за оцінкою експертів, становлять історичну та культурну цінність.

Зокрема, фонди музею поповнили:

ікона «Богородиця Замилування Вишгородська», датована другою половиною ХІХ століття і створена на території Слобожанщини;

образ «Спас Нерукотворний» – створений наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в традиціях західноєвропейського іконопису.

Ці та інші цінності були вилучені працівниками Львівської митниці під час незаконного переміщення через митний кордон України.